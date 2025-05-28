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У розкішній сукні з пишним подолом: кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію
Члени шведської королівської родини відвідали світський захід.
Кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель та молодший брат принц Карл Філіп побували на церемонії вручення премії Polar Music Prize 2025 у Grand Hôtel у Стокгольмі.
Майбутня королева Швеції з’явилася на заході у чорній сукні з неглибоким V-подібним декольте та відкритими плечима, а також пишною спідницею з тюлю. У руках королівська особа тримала квадратний клатч і букет квітів, а образ свій доповнила дуже цікавим кольє на шиї, яке нагадувало гілку дерева з листям, що звисало з нього. У вухах у принцеси були сережки з цього ж гарнітуру.
Вікторія зібрала волосся в низький пучок, зробила виразний макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Взута вона була в туфлі-човники.
Чоловік кронпринцеси та її брат одягнулися у класичні чорні смокінги, білі сорочки та краватки-метелики.