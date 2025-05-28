У розкішній сукні з пишним подолом: кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком і братом / © Getty Images

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Кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель та молодший брат принц Карл Філіп побували на церемонії вручення премії Polar Music Prize 2025 у Grand Hôtel у Стокгольмі.

Майбутня королева Швеції з’явилася на заході у чорній сукні з неглибоким V-подібним декольте та відкритими плечима, а також пишною спідницею з тюлю. У руках королівська особа тримала квадратний клатч і букет квітів, а образ свій доповнила дуже цікавим кольє на шиї, яке нагадувало гілку дерева з листям, що звисало з нього. У вухах у принцеси були сережки з цього ж гарнітуру.

Принц Карл Філіп, кронпринцеса Вікторія и кронпринц Даниель / © Getty Images

Вікторія зібрала волосся в низький пучок, зробила виразний макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Взута вона була в туфлі-човники.

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Чоловік кронпринцеси та її брат одягнулися у класичні чорні смокінги, білі сорочки та краватки-метелики.