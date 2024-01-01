У розкішній винній сукні: княгиня Шарлін приєдналася до чоловіка під час новорічного привітання

Своє привітання пара записала на тлі гарної ялинки.
Князь Монако Альбер II традиційно випустив новорічне звернення до своїх підданих, у якому привітав усіх із Новим роком. У відео до нього приєдналася дружина - княгиня Шарлін.
Привітання було записано в одному із залів палацу. Кімната була розкішно оздоблена золотими декораціями, а на задньому фоні стояла ялинка.
Шарлін цього разу викликала фурор вбранням, оскільки обрала розкішну довгу оксамитову сукню від бренду Ralph Lauren з асиметричним декольте та довгими рукавами.
Також вона зробила гарний блискучий макіяж, укладання та завершила образ великими золотими сережками з перлинами. Князь Альбер II обрав класичний синій костюм, білу сорочку та краватку.
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