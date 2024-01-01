У розкішній винній сукні: княгиня Шарлін приєдналася до чоловіка під час новорічного привітання

Своє привітання пара записала на тлі гарної ялинки.

Князь Монако Альбер II традиційно випустив новорічне звернення до своїх підданих, у якому привітав усіх із Новим роком. У відео до нього приєдналася дружина - княгиня Шарлін.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II/фото: скріншот з відео

Привітання було записано в одному із залів палацу. Кімната була розкішно оздоблена золотими декораціями, а на задньому фоні стояла ялинка.

Шарлін цього разу викликала фурор вбранням, оскільки обрала розкішну довгу оксамитову сукню від бренду Ralph Lauren з асиметричним декольте та довгими рукавами.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II/фото: скріншот з відео

Також вона зробила гарний блискучий макіяж, укладання та завершила образ великими золотими сережками з перлинами. Князь Альбер II обрав класичний синій костюм, білу сорочку та краватку.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II/фото: скріншот з відео

Княгиня Шарлін та князь Альбер II/фото: скріншот з відео

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