У розкішній вишиванці і діловому костюмі: красива Олена Зеленська на урочистій церемонії

Олена Зеленська взяла участь у церемонії нагородження відзнакою президента "Національна легенда України". Вона вручила нагороду американському меценату Говарду Баффету. Також перша леді виступила там із промовою.

Говард Баффет і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Для когось війна "десь там", а хтось сам їде туди, де війна, бо не може стояти осторонь, бо справжніх друзів не треба просити про допомогу", – зазначила Зеленська.

Вона зауважила, що Говард Баффет допомагає українським фермерам із обладнанням і нашим захисникам у реабілітації. Він також профінансував будівництво фабрики-кухні в Бучі, яка планує готувати 10 тисяч порцій їжі на день і забезпечувати понад 30 шкіл на Київщині.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Його енергія допомоги справді не знає меж. Нехай так буде й далі! Сьогодні щаслива вручити цій щирій і емпатичній людині державну нагороду. Це найменше, чим можемо віддячити нашим друзям у різних країнах", – додала Олена.

На заході дружина президента постала у штанному діловому чорному костюмі і розкішній білій вишиванці з барвистим орнаментом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На сцені Зеленька постала у зручному сірому взутті, а в залі вона була у чорних гостроносих слінгбеках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила зачіску з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими лаконічними сережками. Вона мала дуже гарний вигляд.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з подружжями дипломатичного корпусу – представниками Асоціації "Подружжя українських дипломатів". Вона була одягнена у діловий костюм пастельного відтінку, який складався з жакета складного крою і широких штанів зі стрілками. Талію Зеленська підкреслила тонким ремінцем.

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