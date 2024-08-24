У розкішній вишиванці і крайці з помпонами: розглядаємо святковий образ Олени Зеленської

Перша леді обрала у День Незалежності стильну вишиванку від українського бренду.

Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським взяла участь в урочистих заходах, присвячених 33-й річниці Незалежності України.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

У цей день перша леді продемонструвала ефектний образ. На ній була гарна біло-чорна вишиванка вільного силуету і з об'ємними рукавами під назвою "Анета" з колекції "Жолудь" від українського бренду GUNIA Project. Вартість такої вишиванки – 7800 гривень.

"Дизайн візерунків натхнений анімалістичними та флористичними мотивами з вишитих рушників Наддніпрянщини 18 ст. і Сумщини 19 ст.", – йдеться в описі виробу на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Дружина президента підперезалася білою крайкою ручної роботи з чорно-блакитною вишивкою, оздобленою пухнастими біло-блакитно-зеленими помпонами. Як пишуть на сайті бренду, елементи дизайнерського візерунка, натхненні вишитими рушниками Київщини, Наддніпрянщини, Сумщини, а також вишивки козацької старшини 17-18 століття. Вартість крайки – 4500 гривень.

Верх Олена поєднала з чорними штанями-палацо і білими гостроносими туфлями на шпильках.

Зеленська завершила лук акуратним укладанням, ніжним макіяжем та елегантними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті складного крою і бежевих туфлях з'явилася на діловій зустрічі.

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