У розкішній вишиванці і штанях-палацо: красива Олена Зеленська отримала нагороду у Нью-Йорку

Перша леді України разом із чоловіком-президентом перебуває з робочою поїздкою у США.
Олена Зеленська у Нью-Йорку отримала нагороду Unlock Big Change від всесвітньої благодійної організації Theirworld, якою відзначають лідерів, що змагаються за право дітей на освіту.
Відзнаку дружині президента вручили за відданість освіті й добробуту дітей в Україні.
"Але я переадресую цю почесну відзнаку всім освітянам та учням, усім волонтерам, меценатам та іншим діячам – словом, усім, хто щодня робить навчання в Україні можливим. Усім, хто повертає нашим дітям їхнє законне право на розвиток", – сказала перша леді.
Отримувала нагороду Зеленська у красивому образі. На ній була розкішна вишиванка від українського бренду GUNIA Project з V-подібним вирізом і пишними рукавами, яку вона поєднала з чорними штанями-палацо.
Лук Олена доповнила чорним шкіряним поясом і чорними туфлями. Ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки завершили аутфіт дружини президента.
Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала на заході у Нью-Йорку діловий образ у бежевому штанному костюмі і сорочці в тон.
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