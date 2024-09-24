У розкішній вишиванці і штанях-палацо: красива Олена Зеленська отримала нагороду у Нью-Йорку

Олена Зеленська у Нью-Йорку отримала нагороду Unlock Big Change від всесвітньої благодійної організації Theirworld, якою відзначають лідерів, що змагаються за право дітей на освіту.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Відзнаку дружині президента вручили за відданість освіті й добробуту дітей в Україні.

"Але я переадресую цю почесну відзнаку всім освітянам та учням, усім волонтерам, меценатам та іншим діячам – словом, усім, хто щодня робить навчання в Україні можливим. Усім, хто повертає нашим дітям їхнє законне право на розвиток", – сказала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Отримувала нагороду Зеленська у красивому образі. На ній була розкішна вишиванка від українського бренду GUNIA Project з V-подібним вирізом і пишними рукавами, яку вона поєднала з чорними штанями-палацо.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Лук Олена доповнила чорним шкіряним поясом і чорними туфлями. Ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки завершили аутфіт дружини президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала на заході у Нью-Йорку діловий образ у бежевому штанному костюмі і сорочці в тон.

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