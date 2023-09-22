У розкішній вишиванці і штанях-палацо: красива Олена Зеленська відвідала Джорджтаунський університет

Олена Зеленська у межах офіційного візиту до США відвідала один із провідних закладів країни – Джорджтаунський університет у Вашингтоні. Серед випускників університету – 12 голів держав і багато посадовців різних країн світу. Тут також функціонує "Український клуб", половина членів якого – етнічні українці.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді поспілкувалася зі студентами, подякувала закладу за солідарність і численні заходи на підтримку України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також відкрила там ювілейну українську книжкову поличку.

"США стають 40-ю країною нашого проєкту "Українська книжкова поличка", у межах якого передаємо найкращі українські видання провідним бібліотекам світу. Отже – читачам, тим, хто хоче більше знати про нас від нас.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Сподіваюся, видання ближче познайомлять майбутніх лідерів, яких виховує університет, з історією та культурою України. А отже, матимемо розуміння цінностей, за які боремося, і в майбутньому", – зазаначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з'явилася у розкішній білій вишиванці із пишними рукавами, яку вона скомбінувала з чорними штанями-палацо зі шкіряним поясом. Взута Олена була у чорні туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій аутфіт Зеленська доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем, золотим ланцюжком і лаконічними золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на зстріч із подружжям Байденів Олена Зеленська одяглай костюм молочного відтінку від українського бренду the COAT by Katya Silchenko і взула туфлі на шпильках кольору хакі.

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