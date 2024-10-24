У розкішній вишиванці і штанях-палацо: Олена Зеленська приїхала до Португалії

Олена Зеленська з робочим візитом приїхала до Португалії. Вона взяла участь у відкритті української книжкової полички у муніципальній бібліотеці міста Кашкайш. До речі, вже створено 200 таких поличок у 50 країнах Європи, Азії та Америки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Рада бути тут з оптимістичної нагоди – відкриття книжкової колекції, яка розширить знання про Україну та поєднає правдою наші країни. Вірю, що культура сильніша за руйнування, а ми сильніші разом із нею", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також узяла участь у відкритті в Лісабоні меморіальної дошки жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 років.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Обидві наші країни прожили дуже тяжке ХХ століття, боролися проти диктатур і свавілля. І зараз Україна змушена оборонятися вже проти реваншизму та зазіхань тієї самої імперії, яка влаштувала Голодомор. Уже правнуки тих, хто пережив штучний голод, мусять рятувати своє життя від російських ракет", – сказала Зеленська.

Парламент Португалії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу ще у 2017 році. Перша леді подякувала за засудження злочинів і підтримку справедливості, зокрема історичної.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час цієї поїздки перша леді України продемонструвала стильний образ. На ній була розкішна кремова вишиванка з пишними рукавами, виконана у техніці рішельє і "білим по білому". Верх Олена скомбінувала з чорними штанями-палацо і чорним шкіряним широким поясом із металевою золотистою пряжкою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська була взута у чорні гостроносі туфлі на шпильках. У неї було акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з гарною зачіскою і в шовковій сорочці з принтом відвідала Одещину.

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