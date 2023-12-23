У розкішній вишиванці і з перлинним намистом: Олена Зеленська отримала відзнаку від МЗС

Перша леді України побувала на заході, який відбувся вперше в історії дипломатії.

Олена Зеленська відвідала захід "Почесний амбасадор України – 2023. Справа заради перемоги", який провело Міністерство закордонних справ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вручив першій леді спеціальну відзнаку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Для мене честь бути серед вас. Пишаюся кожним і кожною в цьому залі.

Бути амбасадором України сьогодні означає бути амбасадором демократії та правди. Амбасадором небаченої стійкості та сміливості. Це велика відповідальність. Роль дипломатії в нинішній війні, зокрема дипломатії культурної, наукової, цифрової, як ми бачимо із сьогоднішніх номінацій, величезна", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона зазначила, що нині бути амбасадором України означає також відвойовувати вкрадену Росією ідентичність.

"Тому так важливо, що ми послідовно повертаємо собі українських митців, яких присвоїла імперія. Щоб і вони були нарешті українськими амбасадорами у провідних музеях і культурних спільнотах. Наша мова теж є нашим амбасадором, і коли ми з нашими дипломатами відкриваємо черговий аудіогід в історичній памʼятці чи музеї за кордоном, то теж керуємося не лише бажанням створити зручний сервіс. Ми хочемо, щоб українська мова звучала всюди, де є українці», – додала дружина президента.

На церемонії перша леді постала у красивому образі. На ній була розкішна біла сорочка із чорною квітковою вишивкою і пишними рукавами. Верх Олена скомбінувала з чорними широкими штанями з чорним шкіряним поясом.

Зеленська зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках, шию прикрасила перлинним намистом, а вуха – лаконічними золотими сережками-цвяшками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на семінарі у Києві з'явилася у бежевому костюмі від українського бренду.

Читайте також: