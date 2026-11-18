- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 2 хв
У розкішному бордово-сливовому: принцеса Уельська обрала ефектний лук для фінального заходу в Індії
Принц і принцеса Уельські сьогодні провели низку офіційних заходів, прощаючись із Індією.
Вранці Кейт та Вільям зустрілися зі співробітниками та студентами Школи ремесел Чанакья, а потім відвідали школу в Мумбаї, яка навчає жінок технікам текстильного ремесла, щоб зберегти ці навички.
Це сталося після того, як у вівторок увечері у Мумбаї Вільям та Кейт провели блискучу церемонію нагородження премією Earthshot Prize 2026.
У рамках свого заключного заходу Вільям та Кетрін провели двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Нарендрою Моді у Нью-Делі.
«Велику Британію та Індію пов'язують одні з найважливіших міжнародних відносин, з глибокими зв'язками, що ростуть, у сфері торгівлі, інвестицій, оборони, безпеки, технологій, освіти та культури. Ця зустріч відображає важливість цих відносин, а також роль, яку Їхні Королівські Високості можуть зіграти у зміцненні зв'язків між нашими двома країнами. Для принца це також є ще одним важливим заходом, оскільки він продовжує відігравати все більш важливу роль на міжнародній арені», - йдеться в заяві Кенсінгтонського палацу.
У Instagram поділились і фотографією із зустрічі. На ній принцеса Уельська з'явилася в бордово-сливовому штанному костюмі з асиметричною застібкою на один ґудзик на жакеті і прямими штанами. Під жакет Кейт одягла білу блузку з V-подібним вирізом, що створює свіжий контраст із темним костюмом.
У руках вона тримала вже добре знайому з цього туру сумку DeMellier і взула гостроносі туфлі-човники. Образ завершували золоті сережки-підвіски Van Cleef & Arpels, які також Кейт вже носила у цьому турі, волосся розпустила та зробила макіяж.
Вийшов дуже елегантний фінальний образ поїздки до Індії.