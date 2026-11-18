Кейт та Вільям з Нарендрою Моді / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Вранці Кейт та Вільям зустрілися зі співробітниками та студентами Школи ремесел Чанакья, а потім відвідали школу в Мумбаї, яка навчає жінок технікам текстильного ремесла, щоб зберегти ці навички.

Це сталося після того, як у вівторок увечері у Мумбаї Вільям та Кейт провели блискучу церемонію нагородження премією Earthshot Prize 2026.

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Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

У рамках свого заключного заходу Вільям та Кетрін провели двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Нарендрою Моді у Нью-Делі.

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«Велику Британію та Індію пов'язують одні з найважливіших міжнародних відносин, з глибокими зв'язками, що ростуть, у сфері торгівлі, інвестицій, оборони, безпеки, технологій, освіти та культури. Ця зустріч відображає важливість цих відносин, а також роль, яку Їхні Королівські Високості можуть зіграти у зміцненні зв'язків між нашими двома країнами. Для принца це також є ще одним важливим заходом, оскільки він продовжує відігравати все більш важливу роль на міжнародній арені», - йдеться в заяві Кенсінгтонського палацу.

Кейт та Вільям з Нарендрою Моді / © Instagram принца і принцеси Уельских

У Instagram поділились і фотографією із зустрічі. На ній принцеса Уельська з'явилася в бордово-сливовому штанному костюмі з асиметричною застібкою на один ґудзик на жакеті і прямими штанами. Під жакет Кейт одягла білу блузку з V-подібним вирізом, що створює свіжий контраст із темним костюмом.

У руках вона тримала вже добре знайому з цього туру сумку DeMellier і взула гостроносі туфлі-човники. Образ завершували золоті сережки-підвіски Van Cleef & Arpels, які також Кейт вже носила у цьому турі, волосся розпустила та зробила макіяж.

Вийшов дуже елегантний фінальний образ поїздки до Індії.

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