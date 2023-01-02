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У розкішному костюмі, на Роллс-Ройсі та з собакою: образ першої леді Бразилії на інавгурації чоловіка

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
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У розкішному костюмі, на Роллс-Ройсі та з собакою: образ першої леді Бразилії на інавгурації чоловіка

Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press

Для президента Бразилії це буде вже третя церемонія інавгурації, а для його дружини Росангели – перша.

Обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва прибув на інавгурацію, яка відбулася 1 січня 2023 року, на розкішному кабріолеті Rolls-Royce зі своєю дружиною Росангелою да Сілва, обраним віцепрезидентом Джеральдо Алкміном та його дружиною Марією-Люйміною.

Інавгурація президента Бразилії / © Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / © Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press

Луїс Лула розпочинає свій третій президентський термін у віці 77 років, провівши перед цим 580 днів у в'язниці в період від 2018 до 2019 року. Тепер поруч із ним першою леді буде Росангела да Сілва. Росангела (Джанья) та Луїс Інасіу Лула да Сілва почали зустрічатися 2018 року, вона часто відвідувала його, коли його заарештували, у штаб-квартирі федеральної поліції в Курітібі.

Коли 8 листопада 2019 року Лулу звільнили, пара оголосила про заручини. Данія та Луїс офіційно одружилися 18 травня 2022 року в Сан-Паулу. На інавгурації пара поводилася дуже емоційно, молодята позували фотографам, склавши руки серцем.

Інавгурація президента Бразилії / © Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / © Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press

Перша леді Бразилії одягла на церемонію бежевий костюм трійку, що складається з широких штанів, жилетки та жакета з "хвостом" ззаду. Костюм з усіх боків був рясно прикрашений вишивкою.

Інавгурація президента Бразилії / © Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / © Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / © Associated Press
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Associated Press

Також на інавгурацію президентське подружжя взяло з собою їхнього домашнього вихованця — собаку на прізвисько Ресистенсія.

Інавгурація президента Бразилії / © Getty Images
Інавгурація президента Бразилії / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1399
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