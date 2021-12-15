У розкішному костюмі: Юлія Тимошенко із завзяттям запалила на барабанах

Політикиня продемонструвала свої вміння грати на ударних музичних інструментах.

Юлія Тимошенко – на роботі серйозна, а поза нею може і повеселитися. Нардепка потішила шанувальників в Instagram кумедним відео зі студії звукозапису.

На ньому Юлія Володимирівна грає на ударних музичних інструментах. Вона з неабияким завзяттям стукає паличками по барабанах та тарілці.

"Коли твоя команда вміє створити настрій!" – підписала відео народна депутатка.

Пані Тимошенко мала прекрасний вигляд. На ній був білий розкішний костюм, який складався із спідниці міді і блейзера з металевими ґудзиками та накладними кишенями, а також біла водолазка.

Свій образ політикиня доповнила улюбленою акуратною зачіскою, ніжним макіяжем, лаконічними сережками і браслетами.

Раніше Юлія Володимирівна поділилася в Facebook романтичними світлинами, на яких постала в елегантному білому пальті, з-під якого визирало чорне вбрання з високою горловиною.

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