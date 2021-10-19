У розкішному луці, але з невдалим макіяжем: герцогиня Кембриджська вийшла в світ

У розкішному луці, але з невдалим макіяжем: герцогиня Кембриджська вийшла в світ

Герцогиня Кембриджська Кетрін прибула на запуск кампанії Taking Action on Addiction в Лондоні.

Дружина принца Вільяма мала сяйливий вигляд в сміливому червоному ансамблі, приїхавши на захід, організований благодійною організацією в боротьбі з наркозалежністю та алкогольною залежністю Forward Trust. Там Кейт виступила з програмною доповіддю, присвяченою кампанії "Вживання заходів в боротьбі із залежністю", яка збігається з Тижнем обізнаності про наркозалежності.

На публіці 39-річна герцогиня Кембриджська з'явилася в плісованій червоній спідниці-міді і підібрала по фігурі червону водолазку, доповнивши образ бежевими туфлями-човниками Ralph Lauren і мініатюрною сумкою за 295 фунтів стерлінгів від DeMellier.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

У Кейт було красиво укладене довге каштанове волосся хвилями, а біля коріння був створений об'єм. Перукар герцогині виконав свою роботу дуже добре. А ось макіяж на обличчі Кейт був не таким вдалим. Її очі були підкреслені чорним олівцем і на деяких фото обличчя мало не найкращий вигляд.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

На заході Кейт Міддлтон виступила з доповіддю, в ній говорилося:

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"Залежність — це не вибір. Ніхто не хоче стати наркоманом. Але це може трапитися з кожним із нас. Ніхто з нас не застрахований. Тим не менш, це дуже рідко обговорюється як серйозне психічне захворювання. І ми рідко витрачаємо час на те, щоб розкрити і повністю зрозуміти його фундаментальні причини", — сказала Кетрін.

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Кетрін разом з чоловіком принцом Вільямом відвідали церемонію вручення премії Earthshot Prize, яку преса охрестила "Нобелівською екологічною премією". На церемонії Кейт з'явилася у сукні Alexander McQueen з короткими рукавами і струмливою спідницею, якій вже десять років і доповнила образ поясом від Jenny Packham з весільної колекції 2018 року.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

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Герцог і герцогиня Кембриджські на церемонії Earthshot Prize (8 фото)

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