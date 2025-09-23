У розкішному луку та з сумкою Louis Vuitton: королева Ранія відвідала діловий захід у Нью-Йорку

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія виступила з промовою у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку під час наради високого рівня, присвяченого 30-й річниці Четвертої всесвітньої конференції зі становища жінок, яка проводилася в межах Тижня Генеральної Асамблеї ООН в ознаменування ухвалення 1995 року Пекінської декларації та Платформи дій.

На діловий захід дружина короля Абдалли II приїхала в шовковій сорочці в тонку смужку від Ferragamo гарного відтінку марсала, доповнивши її чорною спідницею з високою талією та поясом, а в руках тримала маленьку сумку від Louis Vuitton.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Ранія мала виразний макіяж і гарне укладання, сережки з камінням і прикрасу на шиї у вигляді підвіски з серцем.

У своїй промові королева закликала Організацію Об’єднаних Націй вжити «рішучих заходів» проти тих, хто порушує міжнародне гуманітарне право, наголосивши, що «права жінок не можна розглядати через призму політичних інтересів».

