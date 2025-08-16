- Дата публікації
У розкішному синьому вбранні: дружина прем'єр-міністра Вікторія Стармер на пам'ятному заході
Прем'єр-міністр Великої Британії та його дружина відвідали важливий захід.
15 серпня король Чарльз III і королева Камілла відвідали спеціальну поминальну службу в День перемоги над Японією, яка відбулася в графстві Стаффордшир. Під час церемонії король і королева поклали квіти, а також до них долучилися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія.
Але якщо королева Камілла цього разу одягла вбрання пастельного кольору, то леді Вікторія вибрала сукню і капелюшок розкішного синього відтінку. Сукня Вікторії Стармер була з кейп-рукавами, невеликими складками і довжини міді, а носила вона її у поєднанні з бежевими туфлями і невеликим капелюшком.
Почесними гостями заходу стали близько 33 чоловіків у віці від 96 до 105 років, які служили в армії на Далекому Сході та в Тихоокеанському регіоні. День перемоги над Японією відзначають щороку 15 серпня, і він знаменує собою дату 1945 року, коли Японія капітулювала перед військами союзників.