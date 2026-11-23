- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 1 хв
У розкішних сережках за 27 тисяч доларів: княгиня Шарлін сяяла на галавечорі
Принцеса Монако Шарлін любить вишукані прикраси від модних ювелірних домів.
Минулого тижня разом із чоловіком князем Альбером II Шарлін відвідала прийом з нагоди Національного дня Монако, де сяяла в золотій сукні з колекції Elie Saab весна/літо 2026 і доповнила лук дворядними сережками Laurence Graff Signature з білого і жовтого золота від британського бренду Graff вартістю 27 800 доларів із діамантами 2,31 карата.
Кожна сережка складається з діамантової лінії, що звужується донизу, і другого ряду, розділеного на незграбні сегменти, також інкрустовані діамантами. Зигзагоподібна конструкція перегукується з геометричним декором сукні, а поєднання білого та жовтого золота гармонує зі сріблястими та золотистими відтінками її вбрання.
Словом, до створення образу для світського вечора княгиня Монако підійшла з усією серйозністю.
Можливо, тому що приводом стало не лише свято Національного дня, а й нова заява її чоловіка князя Альбера II про подальшу роль Шарлін у княжій родині Монако.