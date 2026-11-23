Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Минулого тижня разом із чоловіком князем Альбером II Шарлін відвідала прийом з нагоди Національного дня Монако, де сяяла в золотій сукні з колекції Elie Saab весна/літо 2026 і доповнила лук дворядними сережками Laurence Graff Signature з білого і жовтого золота від британського бренду Graff вартістю 27 800 доларів із діамантами 2,31 карата.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Кожна сережка складається з діамантової лінії, що звужується донизу, і другого ряду, розділеного на незграбні сегменти, також інкрустовані діамантами. Зигзагоподібна конструкція перегукується з геометричним декором сукні, а поєднання білого та жовтого золота гармонує зі сріблястими та золотистими відтінками її вбрання.

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Сережки Graff / © graff.com

Словом, до створення образу для світського вечора княгиня Монако підійшла з усією серйозністю.

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Княгиня Шарлін / © Getty Images

Можливо, тому що приводом стало не лише свято Національного дня, а й нова заява її чоловіка князя Альбера II про подальшу роль Шарлін у княжій родині Монако.

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