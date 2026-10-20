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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
132
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2 хв

У розкішних сукнях та тіарах: шведська королівська родина зібралася на бенкеті у палаці в Стокгольмі

У Швеції вчора, як і в Данії, відбувся державний бенкет.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Шведська королівська родина та президентське подружжя Сінгапуру

Шведська королівська родина та президентське подружжя Сінгапуру / © instagram.com/kungahuset

Увечері король Карл Густав та королева Сільвія влаштували державний бенкет на честь візиту президента Сінгапуру Тхармана Шанмугаратнама та його дружини Джейн Юміко Іттогі у Королівському палаці в Стокгольмі.

Вперше в історії президент Сінгапуру здійснив державний візит до Швеції на ознаменування 60-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.

Бенкет на честь президентського подружжя Сінгапуру в Королівському палаці в Швеції / © instagram.com/kungahuset

Бенкет на честь президентського подружжя Сінгапуру в Королівському палаці в Швеції / © instagram.com/kungahuset

З цієї нагоди жінки зі шведської королівської родини одягли елегантні сукні та тіари, відкривши королівську скриньку з коштовностями, щоб продемонструвати деякі зі своїх найособливіших прикрас.

Господиня вечора — королева Сільвія — обрала лавандову сукню з пишною плісованою спідницею з колекції Georg et Arend осінь/зима 2021-2022. Вона доповнила її відповідним топом Olympia з високим коміром, рукавами до ліктя та блискучими кристалами. Також Сільвія носила тіару Коннот. Ця тіара виконана у чітко вираженому едвардіанському стилі, прикрашена діамантами і поєднує в собі мотиви гірлянд, квітів, стрічок та підвісок, що звисають. Унікальною особливістю є те, що її можна від'єднати від оправи та носити як кольє.

Королева Сільвія та президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам / © instagram.com/kungahuset

Королева Сільвія та президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам / © instagram.com/kungahuset

Дочка королеви - кронпринцеса Вікторія - сяяла в білій мереживній сукні H&M і доповнила її Діамантовою лавровою тіарою.

Кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Шведська королівська родина та президентське подружжя Сінгапуру / © instagram.com/kungahuset

Шведська королівська родина та президентське подружжя Сінгапуру / © instagram.com/kungahuset

Перша леді Сінгапуру була в сукні, зшитій з розкішного шовку, яка мала простий V-подібний виріз з перехрещеними лацками та пряму спідницю, прикрашену пуховими мотивами, вишитими золотими та кремовими нитками. Перша леді одягла відповідну шаль з малинового оксамиту з гранатовими вкрапленнями по краях, накинуту на руки, як накидка.

Король і королева Швеції з президентським подружжям Сінгапуру / © instagram.com/kungahuset

Король і королева Швеції з президентським подружжям Сінгапуру / © instagram.com/kungahuset

Король Карл Густав Шведський / © instagram.com/kungahuset

Король Карл Густав Шведський / © instagram.com/kungahuset

Банкет в Королівському палаці / © instagram.com/kungahuset

Банкет в Королівському палаці / © instagram.com/kungahuset

Знімками з бенкету поділився королівський дім Швеції у своєму Instagram.

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