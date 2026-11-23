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У розкішних вечірніх вбраннях: королева Камілла та король Чарльз сяяли на Royal Variety у Лондоні
Король Чарльз та королева Камілла у п'ятницю ввечері відвідали щорічну виставу Royal Variety Performance у лондонському Альберт-голі.
Фото королівського подружжя було зроблено до того, як вони пройшли до зали перед початком галаконцерту. Монарх та його дружина були одягнені у класичні вечірні вбрання згідно зі суворим дрес-кодом Black Tie.
На Каміллі була вечірня оксамитова сукня в підлогу глибокого сапфірово-синього відтінку з V-подібним вирізом і довгими рукавами. Ліф та манжети сукні були розшиті синіми паєтками та бісером у вигляді делікатного квіткового візерунка. Поверх сукні була кейпнакидка у підлогу з гладкої тканини темно-синього кольору.
У руках її Величність тримала невеликий прямокутний атласний клатч, у неї на шиї був ланцюжок з великим сапфіровим кулоном у діамантовому обрамленні, а у вухах — діамантові сережки-підвіски. Класична зачіска та вечірній макіяж доповнювали образ.
Король Чарльз був одягнений у чорний смокінг із загостреними атласними лацканами та прямі чорні штани з шовковими лампасами, а також у білосніжну сорочку та чорну краватку-метелика, у його нагрудній кишені була біла хустка, а взув Його Величність чорні туфлі.
У королівському акаунті в Instagram поділилися фото, написавши:
«Royal Variety Performance – найтриваліше розважальне шоу і підтримує Королівську благодійну організацію, яка допомагає членам розважальної індустрії у Великій Британії, яким потрібна допомога та підтримка”.
Попереднього разу, коли Камілла відвідувала це шоу – 2016 року, тоді вона була ще у статусі герцогині Корнуольської.