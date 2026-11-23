Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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Фото королівського подружжя було зроблено до того, як вони пройшли до зали перед початком галаконцерту. Монарх та його дружина були одягнені у класичні вечірні вбрання згідно зі суворим дрес-кодом Black Tie.

На Каміллі була вечірня оксамитова сукня в підлогу глибокого сапфірово-синього відтінку з V-подібним вирізом і довгими рукавами. Ліф та манжети сукні були розшиті синіми паєтками та бісером у вигляді делікатного квіткового візерунка. Поверх сукні була кейпнакидка у підлогу з гладкої тканини темно-синього кольору.

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Королева Камілла / © Associated Press

У руках її Величність тримала невеликий прямокутний атласний клатч, у неї на шиї був ланцюжок з великим сапфіровим кулоном у діамантовому обрамленні, а у вухах — діамантові сережки-підвіски. Класична зачіска та вечірній макіяж доповнювали образ.

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Король Чарльз був одягнений у чорний смокінг із загостреними атласними лацканами та прямі чорні штани з шовковими лампасами, а також у білосніжну сорочку та чорну краватку-метелика, у його нагрудній кишені була біла хустка, а взув Його Величність чорні туфлі.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

У королівському акаунті в Instagram поділилися фото, написавши:

«Royal Variety Performance – найтриваліше розважальне шоу і підтримує Королівську благодійну організацію, яка допомагає членам розважальної індустрії у Великій Британії, яким потрібна допомога та підтримка”.

Попереднього разу, коли Камілла відвідувала це шоу – 2016 року, тоді вона була ще у статусі герцогині Корнуольської.

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