У розстебнутому піджаку і краватці улюбленого кольору: Дональд Трамп на теледебатах

Експрезидент США одягнув на політичний двобій червону краватку.
У США вчора, 10 вересня, відбулися теледебати між 45-м президентом, кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом і чинною віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс. Їх показували у прямому ефірі на телеканалі ABC News у студії Філадельфії.
Трамп обрав для своєї появи діловий темно-синій костюм, білу сорочку і довгу краватку улюбленого кольору – червоного. Саме цей колір є традиційним для Республіканської партії, який символізує рішучість, прагнення до влади і бажання впливу.
У Дональда, як завжди, ґудзики на піджаку були не застібнуті, що суперечить правилам ділового етикету в офіційній обстановці. До лацкану від прикріпив брошку у вигляді американського прапора.
Нагадаємо, раніше ми показали, який вигляд мала Меланія Трамп під час вагітності.
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