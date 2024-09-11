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У розстебнутому піджаку і краватці улюбленого кольору: Дональд Трамп на теледебатах

У розстебнутому піджаку і краватці улюбленого кольору: Дональд Трамп на теледебатах

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Експрезидент США одягнув на політичний двобій червону краватку.

У США вчора, 10 вересня, відбулися теледебати між 45-м президентом, кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом і чинною віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс. Їх показували у прямому ефірі на телеканалі ABC News у студії Філадельфії.

Дональд Трамп і Камала Гарріс / © Associated Press
Дональд Трамп і Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Трамп обрав для своєї появи діловий темно-синій костюм, білу сорочку і довгу краватку улюбленого кольору – червоного. Саме цей колір є традиційним для Республіканської партії, який символізує рішучість, прагнення до влади і бажання впливу.

Дональд Трамп / © Associated Press
Дональд Трамп / Фото: Associated Press

У Дональда, як завжди, ґудзики на піджаку були не застібнуті, що суперечить правилам ділового етикету в офіційній обстановці. До лацкану від прикріпив брошку у вигляді американського прапора.

Дональд Трамп / © Associated Press
Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показали, який вигляд мала Меланія Трамп під час вагітності.

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