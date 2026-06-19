У рубіновій сукні з білими манжетами: Олена Зеленська онлайн взяла участь у робочій сесії

Олена Зеленська

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Олена Зеленська онлайн долучилася до робочої сесії з координації комунікацій щодо реформи шкільного харчування. Вона постала в елегантному діловому образі, який відповідав офіційному формату заходу.

Перша леді була одягнена у закриту сукню рубінового відтінку, з круглою горловиною та чіткою лінією плечей. Лаконічний крій вона доповнила білими манжетами, які виглядали з-під рукавів і створювали виразний контраст. До вбрання Олена прикріпила квіткову брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Дружина президента зробила укладання з м’якими хвилями і боковим проділом та макіяж у природній гамі з легким акцентом на очі. На руці у неї була золота каблучка.

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Нагадаємо, Олена Зеленська на іншому онлайн-заході постала у білій блузці з чорним бантом.

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