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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

У рубіновій сукні з білими манжетами: Олена Зеленська онлайн взяла участь у робочій сесії

Перша леді України обрала стриманий, але яскравий аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська

Олена Зеленська онлайн долучилася до робочої сесії з координації комунікацій щодо реформи шкільного харчування. Вона постала в елегантному діловому образі, який відповідав офіційному формату заходу.

Перша леді була одягнена у закриту сукню рубінового відтінку, з круглою горловиною та чіткою лінією плечей. Лаконічний крій вона доповнила білими манжетами, які виглядали з-під рукавів і створювали виразний контраст. До вбрання Олена прикріпила квіткову брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Дружина президента зробила укладання з м’якими хвилями і боковим проділом та макіяж у природній гамі з легким акцентом на очі. На руці у неї була золота каблучка.

Нагадаємо, Олена Зеленська на іншому онлайн-заході постала у білій блузці з чорним бантом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
219
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