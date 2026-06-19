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У рубіновій сукні з білими манжетами: Олена Зеленська онлайн взяла участь у робочій сесії
Перша леді України обрала стриманий, але яскравий аутфіт.
Олена Зеленська онлайн долучилася до робочої сесії з координації комунікацій щодо реформи шкільного харчування. Вона постала в елегантному діловому образі, який відповідав офіційному формату заходу.
Перша леді була одягнена у закриту сукню рубінового відтінку, з круглою горловиною та чіткою лінією плечей. Лаконічний крій вона доповнила білими манжетами, які виглядали з-під рукавів і створювали виразний контраст. До вбрання Олена прикріпила квіткову брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.
Дружина президента зробила укладання з м’якими хвилями і боковим проділом та макіяж у природній гамі з легким акцентом на очі. На руці у неї була золота каблучка.
Нагадаємо, Олена Зеленська на іншому онлайн-заході постала у білій блузці з чорним бантом.