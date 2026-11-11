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У рудому шкіряному жакеті та синіх штанях: княгиня Шарлін зустрілася з працівниками важливої організації
Княгиня Шарлін Монакська відвідала центр утилізації відходів компаній.
Під час візиту вона мала можливість з перших рук дізнатися про роботу фахівців, відповідальних за підтримку чистоти вулиць та громадських місць князівства.
У супроводі свого брата Гарета Віттстока та Антуана Зегдара, французького гравця в регбі та посла Фонду княгині Шарлін, дружина князя Альбера II висловила подяку працівникам за їхні щоденні зусилля.
Під час екскурсії княгиня виявила інтерес до різних функцій, що виконуються командами SMA, від збирання громадських місць до збирання відходів, їх подальшої обробки та переробки. Вона вважає цю роботу вкрай важливою для збереження якості життя мешканців Монако та підтримки позитивного іміджу Князівства, особливо у пікові туристичні сезони та під час великих міжнародних заходів.
Для виходу Шарлін обрала цього разу карамельно-рудий жакет з гладкої шкіри та класичну білу сорочку з жорстким коміром, поєднуючи її із штанями темно-синього кольору, які вільно спадають до низу. Завершують образ гостроносі шкіряні туфлі коричневого кольору на підборах, підібрані в тон жакета, а також мінімалістичні світлі сережки-цвяшки та каблучка з діамантом на безіменному пальці лівої руки. Коротке світле каре гладко зачесане за вуха, а макіяж виконаний у природній гамі кольорів.
Раніше цього тижня княгиня Шарлін вже з'являлася на публіці у стильному штанному костюмі світло-сірого кольору, коли відвідувала заходи зі своїм братом.