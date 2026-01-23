- Дата публікації
У Римі відбулося прощання з модельєром Валентіно Гаравані
Гаравані помер у понеділок, 19 січня, у своєму будинку в Римі.
У віці 93 років пішов із життя один із найвідоміших представників модної індустрії — модельєр і засновник Модного дому Valentino Валентино Гаравані. Прощання із ним відбулося у Римі 23 січня.
Віддати останню шану модельєру прийшли його друзі, члени родини та шанувальники. Служба відбулася у церкві Санта-Марія-дельї-Анджелі.
На прощанні були помічені також такі дизайнери, як Том Форд, Алессандро Мікеле, Брунелло Кучінеллі, Марія Грація К’юрі, П’єрпаоло Піччолі та Донателла Версаче, а також такі зірки, як Енн Гетевей та Олівія Палермо, які тісно співпрацювали з Гаравані протягом багатьох років. Також до об’єктивів фотографів потрапила Анна Вінтур та Елізабет Герлі з сином.