У Римі відбулося прощання з модельєром Валентіно Гаравані

Прощання з модельєром Валентіно Гаравані / © Associated Press

Реклама

У віці 93 років пішов із життя один із найвідоміших представників модної індустрії — модельєр і засновник Модного дому Valentino Валентино Гаравані. Прощання із ним відбулося у Римі 23 січня.

© Associated Press

Віддати останню шану модельєру прийшли його друзі, члени родини та шанувальники. Служба відбулася у церкві Санта-Марія-дельї-Анджелі.

© Associated Press

На прощанні були помічені також такі дизайнери, як Том Форд, Алессандро Мікеле, Брунелло Кучінеллі, Марія Грація К’юрі, П’єрпаоло Піччолі та Донателла Версаче, а також такі зірки, як Енн Гетевей та Олівія Палермо, які тісно співпрацювали з Гаравані протягом багатьох років. Також до об’єктивів фотографів потрапила Анна Вінтур та Елізабет Герлі з сином.

Реклама

Елізабет Герлі та її син Демін, який одягнув яскраво-червоний шарф, щоб вшанувати покійного дизайнера / © Getty Images

Олівія Палермо та її чоловік Йоганнес Гьюбл / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Анна Вінтур / © Associated Press

Том Форд / © Associated Press