Еліна Валтонен / © Associated Press

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Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен з офіційним візитом відвідала Вашингтон. Вона зустрілася з державним секретарем США Марком Рубіо у держдепартаменті.

Там міністерка продемонструвала яскравий весняний образ. На ній була сукня міді салатового кольору з рукавами три чверті, яка була повністю вкрита аплікаціями у вигляді гороху.

Еліна Валтонен і Марко Рубіо / © Associated Press

Аутфіт Еліна доповнила шовковою хусткою з квітковим принтом, яку зав’язала на шиї, чорними капроновими колготами і замшевими темно-зеленими туфлями на стійких підборах і з прямокутними брошками.

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Валтонен зробила ідеально рівне укладання і макіяж із чорним олівцем на очах. У вухах у неї були перлинні сережки-пусети, а на руці — годинник із білим ремінцем.

Еліна Валтонен і Марко Рубіо / © Associated Press

Марко Рубіо був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синю краватку з принтом і чорні туфлі.