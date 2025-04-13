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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

У салатовій сукні і хустці з квітковим принтом: міністерка закордонних справ Фінляндії у весняному образі приїхала до США

Еліна Валтонен у яскравому вбранні зустрілася з держсекретарем США.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еліна Валтонен

Еліна Валтонен / © Associated Press

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен з офіційним візитом відвідала Вашингтон. Вона зустрілася з державним секретарем США Марком Рубіо у держдепартаменті.

Там міністерка продемонструвала яскравий весняний образ. На ній була сукня міді салатового кольору з рукавами три чверті, яка була повністю вкрита аплікаціями у вигляді гороху.

Еліна Валтонен і Марко Рубіо / © Associated Press

Еліна Валтонен і Марко Рубіо / © Associated Press

Аутфіт Еліна доповнила шовковою хусткою з квітковим принтом, яку зав’язала на шиї, чорними капроновими колготами і замшевими темно-зеленими туфлями на стійких підборах і з прямокутними брошками.

Валтонен зробила ідеально рівне укладання і макіяж із чорним олівцем на очах. У вухах у неї були перлинні сережки-пусети, а на руці — годинник із білим ремінцем.

Еліна Валтонен і Марко Рубіо / © Associated Press

Еліна Валтонен і Марко Рубіо / © Associated Press

Марко Рубіо був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синю краватку з принтом і чорні туфлі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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