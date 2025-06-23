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У салатовій сукні і під руку з чоловіком: велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза на заході на честь Національного дня
Великий герцог Люксембурга Анрі та велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза з’явилися на урочистому заході із сім’єю.
Вони були на урочистостях напередодні святкування Національного дня на площі Гійома II у Люксембурзі.
Велика герцогиня вбралася цього дня в яскраву сукню кольору салату з об’ємними рукавами та кейпнакидкою та взула нюдові туфлі-човники на невисоких підборах. Її волосся було укладене в зачіску, Марія Тереза зробила виразний макіяж очей і одягла сережки-висячки з великим камінням.
Її чоловік Великий герцог Анрі вдягнув темний костюм, білу сорочку, помаранчеву краватку в принт і взув шкіряні туфлі.
Також на заході з’явилася єдина дочка пари — принцеса Олександра Люксембурзька зі своїм чоловіком Ніколя Багорі. Пара зараз чекає на другу дитину.