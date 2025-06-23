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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У салатовій сукні і під руку з чоловіком: велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза на заході на честь Національного дня

Великий герцог Люксембурга Анрі та велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза з’явилися на урочистому заході із сім’єю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Великий герцог Люксембурга Анрі та велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза / © Getty Images

Вони були на урочистостях напередодні святкування Національного дня на площі Гійома II у Люксембурзі.

Велика герцогиня вбралася цього дня в яскраву сукню кольору салату з об’ємними рукавами та кейпнакидкою та взула нюдові туфлі-човники на невисоких підборах. Її волосся було укладене в зачіску, Марія Тереза зробила виразний макіяж очей і одягла сережки-висячки з великим камінням.

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза / © Getty Images

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза / © Getty Images

Її чоловік Великий герцог Анрі вдягнув темний костюм, білу сорочку, помаранчеву краватку в принт і взув шкіряні туфлі.

Також на заході з’явилася єдина дочка пари — принцеса Олександра Люксембурзька зі своїм чоловіком Ніколя Багорі. Пара зараз чекає на другу дитину.

Принцеса Олександра Люксембурзька та Ніколая Багорі / © Getty Images

Принцеса Олександра Люксембурзька та Ніколая Багорі / © Getty Images

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