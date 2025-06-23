Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза / © Getty Images

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Вони були на урочистостях напередодні святкування Національного дня на площі Гійома II у Люксембурзі.

Велика герцогиня вбралася цього дня в яскраву сукню кольору салату з об’ємними рукавами та кейпнакидкою та взула нюдові туфлі-човники на невисоких підборах. Її волосся було укладене в зачіску, Марія Тереза зробила виразний макіяж очей і одягла сережки-висячки з великим камінням.

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза / © Getty Images

Її чоловік Великий герцог Анрі вдягнув темний костюм, білу сорочку, помаранчеву краватку в принт і взув шкіряні туфлі.

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Також на заході з’явилася єдина дочка пари — принцеса Олександра Люксембурзька зі своїм чоловіком Ніколя Багорі. Пара зараз чекає на другу дитину.

Принцеса Олександра Люксембурзька та Ніколая Багорі / © Getty Images