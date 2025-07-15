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У салатовій сукні та квіткових сережках: кронпринцеса Вікторія показала, як святкувала день народження
14 липня кронпринцеса Швеції Вікторія відсвяткувала 48-річчя.
Святковий захід відбувся у палаці Солліден, де зібралося безліч людей, які прийшли відсвяткувати день народження майбутньої королеви Швеції.
Кронпринцеса Вікторія завжди відзначає свій особливий день публічними святами, відомими як День Вікторії, на острові Еланд, де королівська сім’я проводить свої літні канікули.
Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель вийшли вітати публіку біля палацу Солліден разом зі своїми дітьми, 13-річною принцесою Естель та 9-річним принцом Оскаром.
Родина також із задоволенням позувала для фотографій: кронпринцеса Вікторія мала елегантний вигляд у салатово-рожевій квітковій сукні від Saloni з тонким поясом на талії та у квіткових сережках, а її дочка принцеса Естель одягла блакитну квіткову сукню довжини до колін. Кронпринц Даніель одягнув бежевий картатий піджак і штани до тону, а принц Оскар був у білій сорочці та шортах пісочного кольору.
На урочистостях були присутні й батьки кронпринцеси Вікторії — король Карл XVI Густав та королева Сільвія, а монарх виступив із промовою. Після цього сім’я проїхала Боргхольмом у кортежі, а потім відвідала концерт на руїнах замку Боргхольм.
Вчора, нагадаємо, на честь дня народження кронпринцеси було опубліковано її нове фото.