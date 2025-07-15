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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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197
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1 хв

У салатовій сукні та квіткових сережках: кронпринцеса Вікторія показала, як святкувала день народження

14 липня кронпринцеса Швеції Вікторія відсвяткувала 48-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія із сім'єю

Кронпринцеса Вікторія із сім’єю / © Шведська королівська родина/Instagram

Святковий захід відбувся у палаці Солліден, де зібралося безліч людей, які прийшли відсвяткувати день народження майбутньої королеви Швеції.

Кронпринцеса Вікторія завжди відзначає свій особливий день публічними святами, відомими як День Вікторії, на острові Еланд, де королівська сім’я проводить свої літні канікули.

Кронпринц Даніель, принцеса Естель, кронпринцеса Вікторія та принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринц Даніель, принцеса Естель, кронпринцеса Вікторія та принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель вийшли вітати публіку біля палацу Солліден разом зі своїми дітьми, 13-річною принцесою Естель та 9-річним принцом Оскаром.

Публіка прийшла привітати кронпринцесу Вікторію / © Шведська королівська родина/Instagram

Публіка прийшла привітати кронпринцесу Вікторію / © Шведська королівська родина/Instagram

Родина також із задоволенням позувала для фотографій: кронпринцеса Вікторія мала елегантний вигляд у салатово-рожевій квітковій сукні від Saloni з тонким поясом на талії та у квіткових сережках, а її дочка принцеса Естель одягла блакитну квіткову сукню довжини до колін. Кронпринц Даніель одягнув бежевий картатий піджак і штани до тону, а принц Оскар був у білій сорочці та шортах пісочного кольору.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком, дітьми та батьками / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком, дітьми та батьками / © Шведська королівська родина/Instagram

На урочистостях були присутні й батьки кронпринцеси Вікторії — король Карл XVI Густав та королева Сільвія, а монарх виступив із промовою. Після цього сім’я проїхала Боргхольмом у кортежі, а потім відвідала концерт на руїнах замку Боргхольм.

Кронпринцеса Вікторія із сім’єю / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія із сім’єю / © Шведська королівська родина/Instagram

Вчора, нагадаємо, на честь дня народження кронпринцеси було опубліковано її нове фото.

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