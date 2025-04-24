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У салатовому кімоно з квітковим орнаментом: принцеса Како в ніжному образі з’явилася на вечірці
Японська принцеса разом з іншими членами імператорської родини побувала на традиційному заході.
Принцеса Како відвідала весняну вечірку в імператорському саду палацу Акасака в Токіо, яку традиційно влаштували імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.
Для такої події принцеса обрала ніжний образ у традиційному вбранні. На ній було салатове кімоно з різнокольоровим квітковим орнаментом, яке вона доповнила барвистим обі з персиковим і помаранчевим поясами.
Аутфіт Како доповнила золотистим клатчем, а також білими шкарпетками та золотистим взуттям дрозі. У неї була елегантна зачіска й легкий макіяж із прозорим блиском на губах.
Нагадаємо, принцеса Како відвідала гончарну студію в бежевому жакеті з одним ґудзиком і бежевій сукні міді.