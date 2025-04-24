У салатовому кімоно з квітковим орнаментом: принцеса Како в ніжному образі з’явилася на вечірці

Принцеса Како / © Getty Images

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Принцеса Како відвідала весняну вечірку в імператорському саду палацу Акасака в Токіо, яку традиційно влаштували імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.

Для такої події принцеса обрала ніжний образ у традиційному вбранні. На ній було салатове кімоно з різнокольоровим квітковим орнаментом, яке вона доповнила барвистим обі з персиковим і помаранчевим поясами.

Принцеса Како / © Getty Images

Аутфіт Како доповнила золотистим клатчем, а також білими шкарпетками та золотистим взуттям дрозі. У неї була елегантна зачіска й легкий макіяж із прозорим блиском на губах.

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Принцеса Како / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Како відвідала гончарну студію в бежевому жакеті з одним ґудзиком і бежевій сукні міді.