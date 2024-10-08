У салатовому костюмі й елегантному капелюсі: японська імператриця Масако на спортивному фестивалі

Імператорське подружжя взяло участь у відкритті фестивалю.
Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідали церемонію відкриття спортивного фестивалю Японських ігор у Сазі.
Для такої події імператриця обрала елегантний аутфіт. На ній був костюм салатового відтінку, який складався зі спідниці міді і жакета, прикрашеного флористичними аплікаціями і ґудзиками і тон.
Образ Масако доповнила кремовим капелюхом із салатовою вставкою і такою самою флористичною аплікацією, а також кремовим клатчем. Взута вона була у салатові туфлі на зручних підборах.
Її Величність зібрала волосся під капелюх, зробила макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила золотими сережками з перлинами, а шию – перлинним намистом.
Імператор одягнув костюм графітового відтінку, білу сорочку і салатову краватку з принтом, яка мала гармонійний вигляд із аутфітом дружини.
Нагадаємо, імператриця Масако у смугастій сорочці і з сережками-квітами вийшла на прогулянку з чоловіком.
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