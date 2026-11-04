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У сапфіровій сукні-туніці: королева Камілла склала компанію королю Чарльзу у прибиранні сміття на пляжі
Король Чарльз і королева Камілла відвідали пляж Форт-Джеймс у Сент-Джонсі, Антігуа та Барбуда, у вівторок у рамках свого туру Карибами.
Королева Камілла та її чоловік Чарльз приєдналася до групи молодих людей, які збирали сміття на пляжі.
Камілла мала чудовий вигляд у сапфірово-синій сукні-туніці, одягненій поверх білих лляних штанів, які вона доповнила елегантними туфлями без шнурків і мереживною парасолькою в руках. На пляжі Її Величність зняла взуття і була босоніж. А на обличчі вона мала сонцезахисні окуляри.
Каміллі та Чарльзу роздали сміттєзбірники, щоб вони почали збирати сміття, і король зазначив, що він був "шокований" тим, що цього ранку вже було зібрано 71 мішок сміття, пише журнал Hello!.
Під час свого візиту члени королівської родини поговорили з Дженніфер Меранто, засновницею та виконавчою директоркою руху «Візьми узбережжя під опіку», метою якого є очищення місцевих пляжів та захист приголомшливої берегової лінії.
Потім Каміллі подарували синій браслет із перероблених матеріалів, який ідеально пасував до її сукні, як вона сама сказала.
Король Чарльз цього дня одягнувся у світло-сірий костюм, який поєднував із сорочкою та краваткою, і традиційно хусткою у нагрудній кишені, а на його піджаку була пришпилена брошка у вигляді маку.
Нагадаємо, кількома днями раніше королева Камілла в туніці та штанях , а король Чарльз у світлому костюмі відвідали ще один захід у рамках свого турне Карибським басейном.