У сапфіровій сукні-туніці: королева Камілла склала компанію королю Чарльзу у прибиранні сміття на пляжі

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Королева Камілла та її чоловік Чарльз приєдналася до групи молодих людей, які збирали сміття на пляжі.

Камілла мала чудовий вигляд у сапфірово-синій сукні-туніці, одягненій поверх білих лляних штанів, які вона доповнила елегантними туфлями без шнурків і мереживною парасолькою в руках. На пляжі Її Величність зняла взуття і була босоніж. А на обличчі вона мала сонцезахисні окуляри.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Каміллі та Чарльзу роздали сміттєзбірники, щоб вони почали збирати сміття, і король зазначив, що він був "шокований" тим, що цього ранку вже було зібрано 71 мішок сміття, пише журнал Hello!.

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Під час свого візиту члени королівської родини поговорили з Дженніфер Меранто, засновницею та виконавчою директоркою руху «Візьми узбережжя під опіку», метою якого є очищення місцевих пляжів та захист приголомшливої берегової лінії.

Королева Камілла / © Associated Press

Потім Каміллі подарували синій браслет із перероблених матеріалів, який ідеально пасував до її сукні, як вона сама сказала.

Король Чарльз цього дня одягнувся у світло-сірий костюм, який поєднував із сорочкою та краваткою, і традиційно хусткою у нагрудній кишені, а на його піджаку була пришпилена брошка у вигляді маку.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, кількома днями раніше королева Камілла в туніці та штанях , а король Чарльз у світлому костюмі відвідали ще один захід у рамках свого турне Карибським басейном.

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