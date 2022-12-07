У сапфіровій тіарі Єлизавети II: королева Камілла на дипломатичному прийомі

Король Чарльз III організував перший дипломатичний прийом після свого сходження на трон.

Учора у Букінгемському палаці відбувся щорічний дипломатичний прийом. Його відвідали старші члени королівської родини.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

75-річна королева-консорт цього вечора сяяла у чорній сукні від Anna Valentine з глибоким V-подібним декольте, яке прикрашало сапфірове кольє, воно належало раніше королеві Єлизаветі II.

На голові у Камілли була бельгійська сапфірова тіара, у вухах виблискували сережки з цього ж гарнітура. Зазначимо, у цій самій тіарі королева Камілла була на прийомі, влаштованому на честь президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси, який був із візитом у Лондоні у листопаді 2022 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Вечірній макіяж та зачіска завершували гарний образ королеви-консорта.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Ми також роздивлялися образ принцеси Уельської, Кетрін. Вона приїхала на прийом у червоній сукні, розшиті бісером і паєтками від Jenny Packham, на голові у неї красувалася одна з улюблених тіар "Квітка лотоса", а у вухах були сережки зі скриньки королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: