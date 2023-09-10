У сарафані Chanel та золотих босоніжках: Шарлотта Казірагі з чоловіком відвідала світський захід

Шарлотта Казірагі та її чоловік Димитрій Рассам з'явилися на традиційному пікніку в Монако, тому самому, яке також відвідали і княгиня Шарлін та князь Альбер зі своїми дітьми.

Шарлотта вийшла у світ у сукні з круїзної колекції 2020 року від Chanel зі струмливим подолом і на чорних широких бретельках. На плечі у дівчини висіла невелика сумка теж від французького бренду Chanel і взута вона була в золоті сандалі від цього ж бренду.

У Казіраги було розпущене волосся, на обличчі легкий денний макіяж, нігті нафарбовані світлим лаком, а на зап'ястях кілька золотих браслетів. За руку вона вела свого сина. Її чоловік Димитрій вдягнув синій піджак, під яким була біла сорочка, а також був у пісочно-бежевих штанях і взутий в сині замшеві туфлі.

Шарлотта Казірагі та Димитрій Рассам / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін, нагадаємо, з'явилася на цьому заході у квітковій блузці та максіспідниці та злегка здивувала вибором вбрання.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

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