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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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589
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1 хв

У сарафані та білому капелюсі: Меган Маркл постала на фото в новому літньому луку

Вчора герцогині Сассекській Меган виповнилося 44 роки. Вона не поділилася з публікою новими знімками, а її бренд привітав Меган новою публікацією в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Бренд Меган Маркл As Ever опублікував у понеділок спеціальне повідомлення у соціальних мережах, присвячене 44-річчю герцогині. У пості було опубліковано фотографію усміхненої Меган, а також було написано:

«Вшануємо жінку, яка стоїть за всім цим.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Вона вкладає свою душу, бачення і магію у кожну деталь, і сьогодні ми піднімаємо за неї келихи! З днем народження наша засновнице @meghan 🥂», — йшлося в повідомленні.

На фото герцогиня зазнімкована у сарафані на тонких бретельках і білому капелюсі, вона усміхається.

Передбачається, що свій день народження Меган провела зі своїм чоловіком принцом Гаррі та дітьми: шестирічним принцом Арчі та чотирирічною принцесою Лілібет. Вона не стала ділитися якимись яскравими моментами свого особливого дня у своєму особистому акаунті в Instagram.

Меган і Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше ми писали, як звучить справжнє ім’я Меган і чому вона його не використовує.

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