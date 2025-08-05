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У сарафані та білому капелюсі: Меган Маркл постала на фото в новому літньому луку
Вчора герцогині Сассекській Меган виповнилося 44 роки. Вона не поділилася з публікою новими знімками, а її бренд привітав Меган новою публікацією в Instagram.
Бренд Меган Маркл As Ever опублікував у понеділок спеціальне повідомлення у соціальних мережах, присвячене 44-річчю герцогині. У пості було опубліковано фотографію усміхненої Меган, а також було написано:
«Вшануємо жінку, яка стоїть за всім цим.
Вона вкладає свою душу, бачення і магію у кожну деталь, і сьогодні ми піднімаємо за неї келихи! З днем народження наша засновнице @meghan 🥂», — йшлося в повідомленні.
На фото герцогиня зазнімкована у сарафані на тонких бретельках і білому капелюсі, вона усміхається.
Передбачається, що свій день народження Меган провела зі своїм чоловіком принцом Гаррі та дітьми: шестирічним принцом Арчі та чотирирічною принцесою Лілібет. Вона не стала ділитися якимись яскравими моментами свого особливого дня у своєму особистому акаунті в Instagram.
Нагадаємо, раніше ми писали, як звучить справжнє ім’я Меган і чому вона його не використовує.