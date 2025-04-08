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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
71
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1 хв

У сарафані та гольфах: Меган Маркл показала, який вигляд мала в дитинстві

Меган поділилася серією своїх дитячих фотографій на честь запуску свого подкасту «Сповідь жінки-засновниці».

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

На ретро-знімках маленька Меган у ролі дівчинки-скаута продає печиво, - це також відсилання до її бренду As ever та їхнього пісочного печива з олією та квітковою посипкою.

«Бути підприємицею можна розпочати у молодому віці. (До речі, минуло стільки років, а я все ще продаю печиво!) 🍪», - написала Меган. «Приєднуйтесь до прем'єрного епізоду „Сповіді жінки-засновниці” з моєю дорогою подругою @whitney, який тепер транслюється скрізь, де ви берете подкасти! @lemonadamedia», - підписала кадри герцогиня Сассекська.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

На першій фотографії Меган усміхається, одягнена у коричневу форму дівчаток-скаутів і тримає в руках щось схоже на коробку печива цієї організації.

На наступних знімках юна герцогиня Сассекська зображена в компанії кількох дівчаток-скаутів, які намагаються продати печиво і позують для фотографії, а також знімок Меган, що тримає повітряні кульки, що стоїть перед кіоском з печивом і позує з іншою дитиною.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

У першому випуску подкасту Меган до неї приєдналася її близька подруга, засновниця Bumble Вітні Вулф Герд.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Тим часом принц Гаррі, нагадаємо, несподівано приїхав до Великої Британії.

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