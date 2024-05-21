У сарафані в принт віши: леді Амелія Віндзор на виставці квітів у Челсі

Онука герцога Кентського, яка зараз посідає 43-е місце в лінії наслідування престолу, об'єдналася з компанією Kent Wildflower Seeds для створення саду.

На виставку леді Амелія приїхала в рожевому сарафані довжини максі у принт віши, який поєднувала з біло-сірими кросівками. Дівчина розпустила біляве волосся, одягла золоті сережки-кільця і золотий ланцюжок з кулоном у формі серця на шию, доповнивши лук кількома золотими браслетами на зап'ястях. Амелія також зробила легкий денний макіяж.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Квіткову виставку в Челсі відвідали король Чарльз та королева Камілла. Монарх мав чудовий вигляд в темно-синьому костюмі, багато жартував і усміхався, а його дружина була в одному з улюблених літніх суконь-сорочок.

Король Чарльз і королева Камілла на виставці квітів у Челсі / Фото: Associated Press

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