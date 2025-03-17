У сарафані з деніму та капелюсі: Меган Маркл зазнімкували в її фруктовому саду

Меган Маркл у своєму новому шоу "З любов'ю, Меган" продемонструвала, як сильно вона любить працювати в саду.

На сторінці її бренду As Ever у Instagram Меган поділилася новою фотографією, на якій позує в сарафані з деніму на тонких бретельках Gabriela Hearst, доповнивши лук капелюхом з широкими крисами від Cuyana. У неї на шиї золотий ланцюжок, волосся зібране в низький пучок, а на зап'ясті золотий браслет Love Yellow Gold від Сartier і годинник від цього ж бренду, з цими аксесуарами Меган з'являється в кожній серії свого шоу.

"Садити сад — значить вірити в завтрашній день" — Одрі Гепберн, — підписала фото герцогиня Сассекська.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/aseverofficial

На знімку Мег збирає фрукти у своєму саду. А у своєму шоу вона розповіла, як любить садити ягоди та вирощувати фруктові дерева, а ще збирати мед від бджіл.

Також у шоу Меган розповіла, який улюблений сніданок у її чоловіка принца Гаррі та їхнього сина – принца Арчі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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