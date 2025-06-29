У сарафані з принтом і ляпанцях Hermes: Іванку Трамп заскочили в аеропорту Венеції

Іванка Трамп / © Getty Images

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Папараці заскочили Іванку Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера в аеропорту Марко Поло у Венеції, після того, як вони повеселилися на розкішному весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Подружжя було у хорошому настрої. Судячи з їхніх задоволених обличь, вони чудово провело час в Італії.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер / © Getty Images

Іванка була одягнена у темно-синій сарафан із блакитно-білим принтом на бретельках і рюшею на подолі. Вбрання вона скомбінувала з бежевими ляпанцями Hermes. Вона зібрала волосся у низький хвіст, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками.

Джаред був одягнений у темно-синю футболку, чорні штани і сірі кросівки.

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Нагадаємо, Іванка Трамп на весільну вечірку Безоса і Санчес одягла кокетливу чорну мінісукню з оголеними плечима від Carolina Herrera, оздоблену чорними аплікаціями і паєтками.