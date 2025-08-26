- Дата публікації
Категорія
Суспільство
92
1 хв
У сарафані з рюшами та босоніжках: леді Амелія Віндзор похизувалася літнім луком
Леді Амелія Віндзор, яка днями відсвяткувала своє 30-річчя, поділилася новими знімками у Instagram.
Британська аристократка зробила знімки на тлі гарної квіткової клумби під час прогулянки. Для цього Амелія одягла рожевий сарафан з рюшами і чорним принтом, взула болотяно-зелені босоніжки на платформі і взяла із собою плетену сумку, підібрану до тону взуття, на плечі.
Волосся леді Амелії було розпущене, макіяж на обличчі — у натуральних відтінках, а на шиї — прикраса з лаконічною золотою підвіскою. Також дівчина мала кілька браслетів на зап’ястях, годинник і кілька каблучок.
Нагадаємо, нещодавно леді Амелія повторила свій образ у гороховому сарафані, в якому раніше з’являлася на Вімблдонському тенісному турнірі. Вона опублікувала кілька знімків у блогу та показала, як проводить час влітку.