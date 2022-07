"У що ти була вдягнена": у Нью-Йорку відкрилася виставка одягу жертв сексуального насильства

Слатшеймінг — практика критики людей, особливо жінок і дівчат, за їхній надто сміливий зовнішній вигляд або інші прояви сексуальності, які суспільство вважає таким, що суперечить усталеній традиції. Один з найпоширеніших і найнебезпечніших проявів слатшеймінгу — критика жінок і дівчат, які зазнали сексуального насильства за їх зовнішній вигляд під час нападу. Горезвісна "коротка спідниця", яка нібито провокує ґвалтівника, як і раніше, є актуальним стереотипом.

"У що ти була одягнена" / Фото: Getty Images

Щоб подолати шаблонне сприйняття механізмів сексуального насильства та привернути увагу суспільства до неприпустимості перекладання відповідальності з ґвалтівника на жертву, в усьому світі влаштовуються виставки на зразок цієї. "What Were You Wearing" — це експозиція, на якій зібрано одяг жертв сексуального насильства, що був на них під час атаки, часто одяг супроводжує коротка історія події.

Виставка має продемонструвати, що не одяг є причиною і приводом до насильства, а виключно задум ґвалтівника.

