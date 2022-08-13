У сексуальних сукнях: Кайлі Дженнер показала, як із сестрами святкувала свій ювілей

Зірка реаліті влаштувала гучну вечірку на честь свого 25-річчя.

Днями у Кайлі Дженнер був день народження. Відсвяткувала своє 25-річчя красуня гучною вечіркою, на яку прийшли її сестри із клану Кардашян-Дженнер, мама і друзі.

В Instagram зірка реаліті опублікувала світлини із паті.

Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі для свята обрала білу обтислу сукню з блискітками, яка ідеально підкреслила її сексуальні форми. Вбрання мало опущено лінію плечей і високий розріз.

Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кім була одягнена у червону асиметричну сукню-сітку, а Кендалл сяяла у золотистому кроптопі і асиметричній мініспідниці.

Кендалл і Кайлі Дженнер, Кім Кардашян / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Їхня мама – Кріс Дженнер – обрала рожево-червону сукню з принтом.

Показала Дженнер і фото зі своїм бойфрендом - репером Тревісом Скоттом, з яким вона виховує двох дітей – 4-річну Стормі і 6-місячного Вольфа.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі хизувалася фоловерам подарунками і великим різнокольоровим тортом.

Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Фото: Instagram Кайлі Дженнер

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