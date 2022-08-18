У сексуальній сукні і на високих підборах: Талія Сторм на прем'єрі приквела "Гри престолів"

Талія Сторм відвідала прем'єру приквела "Гри престолів" – серіалу "Будинок Дракона", яка відбулася у Лондоні.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Для червоної доріжки вона обрала сексуальний образ. Талія одягла чорну обтислу сукню, яка складалася із довгої спідниці, смужок на грудях та животі. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Сторм скомбінувала вбрання із чорними лакованими туфлями на високій платформі і підборах.

Руки вона прикрасила браслетами, шию – кольє з камінням та її ім'ям Tallia, а вуха – довгими перлинними сережками.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Укладання і макіяж із акцентом на очах завершили ефектний образ співачки.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

До слова, у серіалі розповідається про події, які відбувалися за 200 років до "Гри престолів". Сюжет створений за мотивами книжки "Полум'я і кров" (Fire and Blood) Джорджа Мартіна, який разом з Раяном Кондалом став його сценаристом. У центрі сюжету - громадянська війна між Таргарієнами.

Нагадаємо, на вечірці у Лондоні Сторм з'явилася у відвертому аутфіті. Вона одягла чорну прозору сукню максі, розшиту стразами і блискітками, яка мала звабливе декольте. Під вбранням на Сторм були чорні стринги, якими вона світила.

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