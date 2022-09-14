У сережках Діани та брошці королеви: принцеса Кейт на траурній процесії за Єлизаветою II

14 вересня труна королеви Єлизавети II востаннє залишила Букінгемський палац, на лафеті її перевезли до Вестмінстер-голу. Жалобний кортеж пройшов через центр Лондона, у процесії брали участь усі члени королівської сім'ї.

Фото: Associated Press

Новоспечений король Великої Британії Чарльз III, йшов за труною разом зі своїми братами та сестрою, також їх супроводжували принци Вільям та Гаррі. Дружини принців — принцеса Уельська та герцогиня Сассекська їхали в автомобілях.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Під час руху процесії Біг-Бен дзвонив з інтервалом у одну хвилину, повідомляє видання The Guardian. Дубова труна королеви була задрапована королівським штандартом, на якому лежала оксамитова подушка з імператорською державною короною, виготовлена для коронації короля Георга VI 1937 року.

Фото: Associated Press

Коли Єлизавета II прибула до Вестмінстер-голу, почалася служба, на якій були всі її близькі. Принцеса Уельська, Кетрін, була одягнена у чорне пальто від Catherine Walker & Co, капронові колготи та замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

На голові у дружини принца Вільяма був капелюх-таблетка з вуаллю, а також кілька дуже цінних прикрас із перлів, які в королівській ювелірній традиції символізують сльози, тому саме вироби з них одягають на похорон.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Сережки Кейт раніше належали принцесі Діані, як і браслет на руці. Також нова принцеса Уельська одягла заручальну каблучку своєї покійної свекрухи і велику брошку з колекції Єлизавети II виконану з діамантів, платини та перлів.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

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