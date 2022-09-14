У сережках Діани та брошці королеви: принцеса Кейт на траурній процесії за Єлизаветою II

Принцеса Уельська віддала шану покійним королеві та своїй свекрусі.
14 вересня труна королеви Єлизавети II востаннє залишила Букінгемський палац, на лафеті її перевезли до Вестмінстер-голу. Жалобний кортеж пройшов через центр Лондона, у процесії брали участь усі члени королівської сім'ї.
Новоспечений король Великої Британії Чарльз III, йшов за труною разом зі своїми братами та сестрою, також їх супроводжували принци Вільям та Гаррі. Дружини принців — принцеса Уельська та герцогиня Сассекська їхали в автомобілях.
Під час руху процесії Біг-Бен дзвонив з інтервалом у одну хвилину, повідомляє видання The Guardian. Дубова труна королеви була задрапована королівським штандартом, на якому лежала оксамитова подушка з імператорською державною короною, виготовлена для коронації короля Георга VI 1937 року.
Коли Єлизавета II прибула до Вестмінстер-голу, почалася служба, на якій були всі її близькі. Принцеса Уельська, Кетрін, була одягнена у чорне пальто від Catherine Walker & Co, капронові колготи та замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi.
На голові у дружини принца Вільяма був капелюх-таблетка з вуаллю, а також кілька дуже цінних прикрас із перлів, які в королівській ювелірній традиції символізують сльози, тому саме вироби з них одягають на похорон.
Сережки Кейт раніше належали принцесі Діані, як і браслет на руці. Також нова принцеса Уельська одягла заручальну каблучку своєї покійної свекрухи і велику брошку з колекції Єлизавети II виконану з діамантів, платини та перлів.
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