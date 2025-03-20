У сережках-кільцях і жакеті зі стьобаними лацканами: Олена Зеленська побувала на Аландських островах

Перша леді України разом із командою Фундації відвідала автономію у складі Фінляндії.
Олена Зеленська відвідала Аландські острови. Вона подякували спікеру парламенту Йоргену Петтерссону і членам уряду за підтримку одного з масштабних проєктів Фундації – щодо відновлення й облаштування укриттів у школах і садках.
Відновлені за підтримки Аландських островів укриття почнуть працювати із початком нового навчального року. Вони зможуть убезпечити 5 тисяч дітей.
"Фінляндія має безпрецедентний досвід у будівництві бомбосховищ, які можуть прихистити понад 90 % населення країни. Свого часу створення укриттів було для фінів вимушеною відповіддю на російську агресію. Тож вони як ніхто розуміють важливість цього проєкту для нас", – зазначила Зеленська.
Під час цієї поїздки перша леді продемонструвала діловий образ у темно-синьому костюмі, який складався з подовженого жакета зі стьобаними лацканами і штанів-кльош зі стрілками. На талії був тканинний стьобаний пояс в тон.
Аутфіт Олена доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з першою леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб з'явилася у діловому темно-смарагдовому костюмі, бежевій блузі і з брошкою-колоском.
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