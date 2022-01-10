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У сережках королеви Єлизавети II та принцеси Діани: Кейт Міддлтон обрала особливі прикраси для нового знімання

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У сережках королеви Єлизавети II та принцеси Діани: Кейт Міддлтон обрала особливі прикраси для нового знімання

Принцеса Діана, королева Єлизавета II та герцогиня Кембриджська / Getty Images

Вже другий день публіка розглядає нові портрети герцогині Кембриджської, які були надруковані на честь її дня народження. 9 січня Кетрін виповнилося 40 років.

На нових портретних знімках Кетрін зображена в гарному вбранні від бренду Alexander McQueen, а фото зроблено фешнфотографом італійського походження Паоло Роверсі.

Герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Раніше він розповідав, що, створюючи фотографії, він просив герцогиню танцювати, щоб фото вийшли більш природними. Багатьом знімки дуже сподобалися, Кейт хвалять і кажуть, що вона на фото має вигляд справжньої майбутньої королеви.

королева Єлизавета II / © Getty Images
королева Єлизавета II / Getty Images

Ретельно підбиралися не лише вбрання для цього фотосету, а й прикраси. На одному з фото герцогиня Кембриджська зображена у діамантових сережках королеви Єлизавети II. Їх їй явно позичила монархиня зі своєї ювелірної скриньки.

На другому фото Кейт у перлинних сережках принцеси Діани. Вони бездоганно підкреслюють легкий і ніжний образ дружини принца Вільяма на фото.

Принцеса Діана / © Getty Images
Принцеса Діана / Getty Images

Ймовірно, обравши саме ці прикраси Кетрін хотіла зробити акцент на зв'язку з цими двома великими жінками.

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