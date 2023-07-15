У сережках-квітах та сукні з об'ємними рукавами: принцеса Швеції продемонструвала романтичний образ

Гарним вбранням принцеса затьмарила старшу сестру — спадкоємницю престолу.
Принцеса Швеції Мадлен змусила фотографів дивитися тільки на неї, коли з'явилася на дні народження старшої сестри — кронпринцеси Вікторії — в приголомшливій сукні від бренду ALEXIS.
Сукня була виконана в романтичному стилі, довжини міді та мала довгі пишні рукави та V-подібне декольте.
Тканина, з якої була зроблена сукня, мала квітковий принт і була розшита сріблястими лелітками.
На талії Мадлен мала тонкий пояс, зав'язаний на бант, а у вухах незвичайний великі сережки у вигляді фіолетових квітів.
Образ також доповнили кілька золотих прикрас, укладання та зелені босоніжки на підборах із зав'язками від бренду Alexandre Birman.
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