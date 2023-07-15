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У сережках-квітах та сукні з об'ємними рукавами: принцеса Швеції продемонструвала романтичний образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сережках-квітах та сукні з об'ємними рукавами: принцеса Швеції продемонструвала романтичний образ

Принц Філіп, принцеса Софія, принцеса Мадлен та її чоловік Кріс О'Ніл / Фото: Getty Images

Гарним вбранням принцеса затьмарила старшу сестру — спадкоємницю престолу.

Принцеса Швеції Мадлен змусила фотографів дивитися тільки на неї, коли з'явилася на дні народження старшої сестри — кронпринцеси Вікторії — в приголомшливій сукні від бренду ALEXIS.

Сукня була виконана в романтичному стилі, довжини міді та мала довгі пишні рукави та V-подібне декольте.

Тканина, з якої була зроблена сукня, мала квітковий принт і була розшита сріблястими лелітками.

Принц Філіп, принцеса Софія, принцеса Мадлен та її чоловік Кріс О'Ніл / © Getty Images
Принц Філіп, принцеса Софія, принцеса Мадлен та її чоловік Кріс О'Ніл / Фото: Getty Images

На талії Мадлен мала тонкий пояс, зав'язаний на бант, а у вухах незвичайний великі сережки у вигляді фіолетових квітів.

Принцеса Мадлен / © Getty Images
Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Образ також доповнили кілька золотих прикрас, укладання та зелені босоніжки на підборах із зав'язками від бренду Alexandre Birman.

Босоніжки принцеси Мадлен / © Getty Images
Босоніжки принцеси Мадлен / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
635
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