У сережках-квітах та сукні з об'ємними рукавами: принцеса Швеції продемонструвала романтичний образ

Принцеса Швеції Мадлен змусила фотографів дивитися тільки на неї, коли з'явилася на дні народження старшої сестри — кронпринцеси Вікторії — в приголомшливій сукні від бренду ALEXIS.

Сукня була виконана в романтичному стилі, довжини міді та мала довгі пишні рукави та V-подібне декольте.

Тканина, з якої була зроблена сукня, мала квітковий принт і була розшита сріблястими лелітками.

Принц Філіп, принцеса Софія, принцеса Мадлен та її чоловік Кріс О'Ніл / Фото: Getty Images

На талії Мадлен мала тонкий пояс, зав'язаний на бант, а у вухах незвичайний великі сережки у вигляді фіолетових квітів.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Образ також доповнили кілька золотих прикрас, укладання та зелені босоніжки на підборах із зав'язками від бренду Alexandre Birman.

Босоніжки принцеси Мадлен / Фото: Getty Images

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