Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У сережках-пусетах і штанях трав'яного кольору: новий вихід прессекретарки Байдена

У сережках-пусетах і штанях трав'яного кольору: новий вихід прессекретарки Байдена

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1762
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сережках-пусетах і штанях трав'яного кольору: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр останнім часом з'являється на роботі у яскравих речах.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.

І цього разу вона постала перед журналістами у вбранні яскравого кольору. На ній були штани трав'яного відтінку з чорним поясом зі срібною пряжкою, які вона поєднала із блідо-рожевій кофті з коміром.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила фірмовими кучерями, легким макіяжем і сережками-пусетами.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу на роботі Карін Жан-П’єр з'явилася у костюмі кольору фуксії і квітковій блузці з декольте.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1762
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація