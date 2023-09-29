У сережках-пусетах і штанях трав'яного кольору: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр останнім часом з'являється на роботі у яскравих речах.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.
І цього разу вона постала перед журналістами у вбранні яскравого кольору. На ній були штани трав'яного відтінку з чорним поясом зі срібною пряжкою, які вона поєднала із блідо-рожевій кофті з коміром.
Аутфіт Карін доповнила фірмовими кучерями, легким макіяжем і сережками-пусетами.
Нагадаємо, минулого разу на роботі Карін Жан-П’єр з'явилася у костюмі кольору фуксії і квітковій блузці з декольте.
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