У сережках-пусетах і штанях трав'яного кольору: новий вихід прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.

І цього разу вона постала перед журналістами у вбранні яскравого кольору. На ній були штани трав'яного відтінку з чорним поясом зі срібною пряжкою, які вона поєднала із блідо-рожевій кофті з коміром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила фірмовими кучерями, легким макіяжем і сережками-пусетами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу на роботі Карін Жан-П’єр з'явилася у костюмі кольору фуксії і квітковій блузці з декольте.

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