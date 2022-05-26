У кольє-пшениці і сережках у вигляді калини: Катя Осадча показала нові фото з Лазурового узбережжя

У кольє-пшениці і сережках у вигляді калини: Катя Осадча показала нові фото з Лазурового узбережжя

Ведуча з чоловіком стали ведучими благодійного концерту на підтримку України.

Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим перебувають у Каннах. Юрій увійшов до складу офіційної делегації Державної агенції з кінематографу, як член національної ради.

Катя опублікувала в Instagram світлини звідти.

Юрій Горбунов і Катя Осадча/Eva Medyna

"Каннський фестиваль для України цього року - можливість привернути увагу світу до війни, злочинів Росіі в Україні і всім тим жахам, які чинять окупанти на нашій землі", - зазначила Катя.

Катя і Юрій стали ведучими благодійного концерту на підтримку українських кінематографістів, які нині перебувають на фронті. Зібрали вже 1,5 мільйони гривень і збір триває.

Катя Осадча/Eva Medyna

Там ведуча постала у білій довгій сукні на тонких бретельках. До вбрання вона прикріпила синьо-жовту стрічку.

Катя Осадча/Eva Medyna

Свій аутфіт Катя доповнила сережками у вигляді червоної калини і золотим кольє у вигляді пшениці.

Катя Осадча/Eva Medyna

Катя Осадча/Eva Medyna

На Юрії був чорним костюм-трійка, біла сорочка і чорний метелик. На піджаку була синьо-жовта стрічка.

Катя Осадча і Юрій Горбунов/Eva Medyna

Катя Осадча/Eva Medyna

"Франція серед тих країн, де про війну в Україні потрібно кричати особливо голосно, адже споконвічна любов французів до російської культури зараз проявляється в наданні слова російській пропаганді. Попри всі відмови росіянам в присутності на цьогорічному фестивалі, для Серєбренікова зробили вийняток, а він на пресконференції заявив, що російські солдати також потребують співчуття і підтримки, світ має пожаліти вбивць, ґвалтівників і мародерів.

Зараз важливе кожне інтерв'ю міжнародній пресі, кожна розмова з представниками медіа, культури і просто в побуті. На жаль, не всі думають так, як ми, ми не маємо допустити просування в Європі думки про "не все так однозначно", яку наші вороги намагаються посіяти…" – написала Осадча.

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