У сережках улюбленого бренду принцеси Кейт: королева Матильда з'явилася на церемонії

Захід відбувся у Королівському палаці у Брюсселі. Фонд королеви Матильди підтримує проєкти, які заохочують соціальне підприємництво серед молоді, щоб зміцнити найуразливіші з них.

Матильда з'явилася на церемонії у білому костюмі, який складався з топу та широких штанів від Natan Couture. Свій образ Її Величність доповнила золотими сережками Sezane (цей бренд любить носити і принцеса Уельська), золотим браслетом на зап'ясті та годинником. Також вона зробила укладання та легкий денний макіяж та одягла окуляри для того, щоб зачитати промову.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми бачили королеву Матильду у гарному небесно-блакитному вбранні, коли вона відвідувала Європейську банківську федерацію.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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