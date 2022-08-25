У сережках з бісеру та на високих підборах: королева Максима відвідала університет у Делфті

24 серпня королева Нідерландів Максима як почесна президентка MIND Us у супроводі міністра освіти, культури і науки Робберта Дейкграафа, відвідала ринок заходів "Вітальний тиждень і вступна програма".
Захід відбувався для нових студентів у Делфтському технічному університеті. У ході цього візиту королева обговорила важливість психічного здоров'я студентів.
Та попри важливість заходу, який вона відвідала, все ж таки не можна не звернути увагу на приголомшливий образ королеви. Максима відвідала університет в образі від бельгійського бренду Maison Natan, який складався із синіх широких джинсів та коралової блузи з величезними воланами на одному плечі та прозорими вставками.
Доповнили образ королеви Нідерландів темно-сині босоніжки на високих підборах від бренду Miu Miu, довгі коралові сережки з бісеру від Miccy's Jewelz і оригінальний браслет у вигляді ока від бренду Marianna Lemos. Завершили цей образ елегантна зачіска, клатч із джинсу та макіяж.
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