ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

У сережках-пусетах і з цікавою брошкою: Олена Зеленська відвідала виставку у Далласі

Перша леді України у межах свого робочого візиту до США завітала до Публічної бібліотеки у штаті Техас.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала виставку «Культурні дива України», яка триває в Публічній бібліотеці Далласа. Її створила місцева громада.

Тут представлені вишивки й вишиванки, текстиль, кераміка, різьба, ювелірні вироби, автентичний одяг і галерея світлин України. Окрема частина експозиції присвячена місту — побратиму Далласа — Харкову. У межах виставки відбуваються концерти, кінопокази і майстер-класи.

«Усе безкоштовно. Як і сама бібліотека Далласа. Цей простір завжди відкритий для тих, хто хоче довідатися більше й отримати знання із першоджерел.

Рада побувати тут сьогодні, подякувати керівництву бібліотеки та українській громаді за працю і співпрацю. Тим більше, що для нашої зустрічі є ще один привід: відкриваємо в бібліотеці Далласа українську книжкову поличку», — написала перша леді у соцмережі.

Там Зеленська постала у діловому чорному костюмі, що складався з однобортного жакета і широких штанів, та в світло-блакитній сорочці. У дружини президента було акуратне укладання і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-пусетами, а до лацкану жакета прикріпила брошку з білою і блакитними намистинами.

Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася на саміті глобальної коаліції «Виховання майбутнього разом» у діловому костюмі карамельного кольору.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie