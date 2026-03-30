У сережках-пусетах і з цікавою брошкою: Олена Зеленська відвідала виставку у Далласі

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська відвідала виставку «Культурні дива України», яка триває в Публічній бібліотеці Далласа. Її створила місцева громада.

Тут представлені вишивки й вишиванки, текстиль, кераміка, різьба, ювелірні вироби, автентичний одяг і галерея світлин України. Окрема частина експозиції присвячена місту — побратиму Далласа — Харкову. У межах виставки відбуваються концерти, кінопокази і майстер-класи.

«Усе безкоштовно. Як і сама бібліотека Далласа. Цей простір завжди відкритий для тих, хто хоче довідатися більше й отримати знання із першоджерел.

Реклама

Рада побувати тут сьогодні, подякувати керівництву бібліотеки та українській громаді за працю і співпрацю. Тим більше, що для нашої зустрічі є ще один привід: відкриваємо в бібліотеці Далласа українську книжкову поличку», — написала перша леді у соцмережі.

Там Зеленська постала у діловому чорному костюмі, що складався з однобортного жакета і широких штанів, та в світло-блакитній сорочці. У дружини президента було акуратне укладання і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила сережками-пусетами, а до лацкану жакета прикріпила брошку з білою і блакитними намистинами.

