У сережках від Dior: герцогиня Сассекська вигуляла нові стильні прикраси в Брюсселі

Меган Маркл / © Getty Images

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На публіці герцогиня Сассекська з'явилася у вишуканому чорному вбранні, яке складалося з пальта від Sentaler та широких класичних штанів, а також туфлях-човниках на підборах, а нашу увагу привернули сережки Меган.

На відкритті меморіалу «Втрачений екран» у Європейському парламенті дружина принца Гаррі з'явилася в ефектних золотих сережках.

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Принц Гаррі та Меган Маркл у Брюсселі / © Associated Press

Це масивні сережки U-подібної форми (у вигляді скоби або ланки) з гладкою полірованою поверхнею, вінтажні від Dior. Верхня частина виконана у вигляді невеликої прямокутної перемички, а самі сережки мають двоколірний метал із глянцевим блиском.

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Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл цього дня мала дуже елегантний вигляд, а її чорне вбрання відповідало темі заходу, на який вони з принцом Гаррі приїхали.

Нагадаємо, герцог та герцогиня Сассекські прибули на відкриття меморіалу «Втрачений екран» у Європейському парламенті у Брюсселі.

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