У сережках за майже 15 тисяч долларів: принцесса Кейт продемонструвала розкішні коштовності

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт прибула на свій щорічний концерт різдвяних колядок «Разом на Різдво», запис якого відбувся 5 грудня. Захід уже традиційно проводиться у Вестмінстерському абатстві, а тема цьогорічного концерту — «Кохання у всіх його проявах».

Прибула до абатства принцеса Уельська в теплому пальті насиченого смарагдового кольору від бренду Catherine Walker, яке було доповнене ґудзиками та чорним хутряним коміром.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Однак єдиною яскравою деталлю образу принцеси стали її сережки у вигляді зірок. Це була прикраса від бренду Robinson Pelham вартість якої 11 195 фунтів стерлінгів (це приблизно майже 15 тисяч доларів).

Принцеса Кейт / © Associated Press

Сережки-гвоздики називаються Tsar Star, виготовлені вони з 14-каратного білого золота. Їх можна носити трьома способами: зірочка-гвіздок окремо — для ледь помітного сяйва; у парі з діамантовим підвісом спереду — для додаткового блиску; або зі стилізованим підвісом позаду мочки вуха — для сучасного й неочікуваного акценту.

Фото: Robinson Pelham

Сережки-зірки Кейт раніше вже неодноразово носила, зокрема саме їх можна було побачити на ній під час презентації фільму «Кращий стрілець: Меверік» 2022 року.