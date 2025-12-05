- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
У сережках за майже 15 тисяч долларів: принцесса Кейт продемонструвала розкішні коштовності
Її королівська Високість добавила красиву деталь до свого образу, яка стала його акцентом.
Принцеса Кейт прибула на свій щорічний концерт різдвяних колядок «Разом на Різдво», запис якого відбувся 5 грудня. Захід уже традиційно проводиться у Вестмінстерському абатстві, а тема цьогорічного концерту — «Кохання у всіх його проявах».
Прибула до абатства принцеса Уельська в теплому пальті насиченого смарагдового кольору від бренду Catherine Walker, яке було доповнене ґудзиками та чорним хутряним коміром.
Однак єдиною яскравою деталлю образу принцеси стали її сережки у вигляді зірок. Це була прикраса від бренду Robinson Pelham вартість якої 11 195 фунтів стерлінгів (це приблизно майже 15 тисяч доларів).
Сережки-гвоздики називаються Tsar Star, виготовлені вони з 14-каратного білого золота. Їх можна носити трьома способами: зірочка-гвіздок окремо — для ледь помітного сяйва; у парі з діамантовим підвісом спереду — для додаткового блиску; або зі стилізованим підвісом позаду мочки вуха — для сучасного й неочікуваного акценту.
Сережки-зірки Кейт раніше вже неодноразово носила, зокрема саме їх можна було побачити на ній під час презентації фільму «Кращий стрілець: Меверік» 2022 року.