У шапці-біні та з совою на руці: незвичайне фото королеви Мері

Її королівська Величність прибула відкривати пішохідний маршрут у лісі Ганненов у Натурстірельсен Сторстрем у Нюкебінгу. Королева Мері була в чорній кофті з високою горловиною, короткій спортивній куртці та штанях, а також взута у трекінгові черевики. У неї було розпущене волосся, легкий денний макіяж на обличчі, на пальці золота каблучка і нюдовий манікюр.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Під час візиту королеву сфотографували з північною білолицею совою Силією, яку Мері взяла на руки, попередньо одягнувши спеціальну захисну рукавичку. Також Мері була в шапці-біні.

Королева Мері / Фото: Getty Images

А на початку місяця королівська особа відвідувала відкриття оленячого парку у Копенгагені. Того дня на Мері був джемпер з візерунком Polo Ralph Lauren, стьобаний жилет зверху від Seeland, штани зеленого кольору Harkila espana portugal і завершила вона образ сірим капелюхом з широкими полями.

Королева Мері / Фото: Getty Images

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